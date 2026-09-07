Napoli vs Arsenal; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la Champions League

La Liga de Campeones de la UEFA inicia con sus actividades y este es un compromiso de alto calibre, donde uno de los mejores clubes de Italia recibe al monarca vigente de la Premier League. El Estadio Diego Armando Maradona rugirá para buscar que los napolitanos inicien su campaña europea con triunfo. He aquí la mejor información del Napoli vs Arsenal del próximo miércoles 9 de septiembre de 2026.

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¿Qué esperar del Napoli vs Arsenal de la Jornada 1 de Champions League?

Aunque regularmente se habla de otros clubes dentro del circuito italiano, Napoli es uno de los clubes que mejor ha hecho las cosas en los años recientes. Después de una larga sequía de títulos desde la era de Diego Maradona, el club consiguió dos Scudettos. Ahora, regresa a la Champions y su reto es ante el subcampeón de Europa, el cual es un compromiso digno de una vuelta al máximo nivel del futbol mundial.

Por su parte, los cañoneros también rompieron su racha de 22 años sin trofeo en la liga doméstica. Y aunque se quedaron muy cerca de conseguir su primera Champions League, el PSG de Luis Enrique les quitó dicha ilusión. Pero pese a dicho gran descalabro, el proyecto se ve fortalecido y por eso la afición sueña con un nuevo año donde compitan por la corona europea. En ese sentido, su primer obstáculo llega en el sur de Italia.

Posibles alineaciones Napoli vs Arsenal

Probable alineación Napoli - DT Massimiliano Allegri - Alex Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola y Di Lorenzo; Stanislav Lobotka, Frank Anguissa y Kevin De Bruyne; Matteo Politano, David Neres y Rasmus Hojlund.

DT Massimiliano Allegri - Alex Meret; Rafa Marín, Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola y Di Lorenzo; Stanislav Lobotka, Frank Anguissa y Kevin De Bruyne; Matteo Politano, David Neres y Rasmus Hojlund. Probable alineación Arsenal - DT Mikel Arteta; David Raya; Gabriel Magalhaes, Ben White y Riccardo Calafiori; Decla Rice, Martín Zubimendi, Christos Tzolis, Bukayo Saka, Martin Odegaard; y Kai Havertz.

¿Dónde ver EN VIVO el Napoli vs Arsenal?

En México las transmisiones de Champions League en estos momentos se dividen en dos plataformas streaming, que tienen también sus canales en televisión por paga. Las dos empresas que transmiten la Copa de Europa en territorio mexicano son HBO Max (TNT Sports) y Fox ONE. Y en específico, el Napoli vs Arsenal se transmitirá en la primera opción, sucediendo a las 13:00 horas en tiempo del centro del país.