OFICIAL: Christian Martinoli y Luis García narrarán el México vs Australia, partido de preparación en California

Este sábado 30 de mayo del 2026, se enfrentan México vs Australia en un partido amistoso previo a que Javier Aguirre deba de entregar la lista final de los 26 jugadores que van a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro se va a disputar en los Ángeles en el Estadio Rose Bowl en punto de las 20 horas tiempo del centro de México y es un partido que vas a poder ver totalmente en vivo y gratis por TV Azteca Deportes con la mejor narración y el mejor análisis.

Los narradores y los comentarios que estarán en el México vs Australia

Para el partido de México vs Australia tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos "Warrior" Guerrero y David Medrano.

Juntos te llevarán el mejor análisis y sobre todo la mejor narración del encuentro totalmente en vivo y gratis por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes por la página web y su app.

Partico clave para Javier Aguirre

Última prueba de Javier Aguirre previo a dar la lista de convocados por lo que se espera que en su alineacion pruebe a los jugadores que no le han terminado de convencer o le de minutos a los futbolistas que tienen un lugar seguro dentro de la convocatoria.

La Selección Mexicana tendrá su penúltima prueba en Estados Unidos buscado conectar y tener el apoyo de la aficion que se encuentra en el país vecino y a pesar de la distancia empiecen a sentir el ambiente de la fiesta del verano.