OFICIAL: Christian Martinoli y Luis García narrarán el México vs Australia, partido de preparación en California
Conoce a los narradores que tendrá el juego de México vs Australia por TV Azteca, encuentro de preparación en california
Este sábado 30 de mayo del 2026, se enfrentan México vs Australia en un partido amistoso previo a que Javier Aguirre deba de entregar la lista final de los 26 jugadores que van a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
El encuentro se va a disputar en los Ángeles en el Estadio Rose Bowl en punto de las 20 horas tiempo del centro de México y es un partido que vas a poder ver totalmente en vivo y gratis por TV Azteca Deportes con la mejor narración y el mejor análisis.
Los narradores y los comentarios que estarán en el México vs Australia
Para el partido de México vs Australia tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos "Warrior" Guerrero y David Medrano.
Juntos te llevarán el mejor análisis y sobre todo la mejor narración del encuentro totalmente en vivo y gratis por Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes por la página web y su app.
Partico clave para Javier Aguirre
Última prueba de Javier Aguirre previo a dar la lista de convocados por lo que se espera que en su alineacion pruebe a los jugadores que no le han terminado de convencer o le de minutos a los futbolistas que tienen un lugar seguro dentro de la convocatoria.
La Selección Mexicana tendrá su penúltima prueba en Estados Unidos buscado conectar y tener el apoyo de la aficion que se encuentra en el país vecino y a pesar de la distancia empiecen a sentir el ambiente de la fiesta del verano.