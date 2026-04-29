¡ÚLTIMA HORA! Nashville vs Tigres es SUSPENDIDO en la Concachampions 2026
Mediante un comunicado, la Concacaf Champions Cup dio a conocer que el juego de semifinales entre Nashville y Tigres no iniciará en tiempo y forma
El juego de Nashville vs Tigres ha sido retrasado. Las semifinales de la Concachampions 2026 no van a iniciar en tiempo y forma debido a las malas condiciones del clima en la ciudad de Tennessee.
"Debido a las condiciones climáticas adversas en la zona, y tras consultar con las partes interesadas locales, Concacaf ha anunciado que el inicio del partido de esta noche de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Nashville SC (USA) y Tigres UANL (MEX) en el GEODIS Park de Nashville, ha sido retrasado. Concacaf continuará monitoreando de cerca las condiciones climáticas en desarrollo. Manténgase atento a las actualizaciones...", señala el comunicado en las cuentas oficiales de la Concacaf Champions Cup.
Tigres encara el partido luego de haber eliminado a Seattle Sounders. Por su parte, Nashville llega de dejar fuera al Club América en 4tos de Final.
⚠ Debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona, y tras consultar con las partes interesadas locales, la Concacaf ha anunciado que el inicio del partido de semifinales de @TheChampions 2026 de esta noche, entre el Nashville SC (USA) y Tigres UANL (MEX) en el GEODIS… https://t.co/fvr5H4jARG pic.twitter.com/3chL6ecvve— Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 29, 2026
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...