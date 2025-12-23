La NBA en ALERTA máxima: el plan EXTREMO para frenar apuestas

La NBA atraviesa uno de esos momentos incómodos que obligan a mirarse al espejo. Tras el reciente escándalo de apuestas que encendió las alarmas dentro y fuera de la liga, la oficina del comisionado ha comenzado a explorar nuevas formas de cerrar grietas que amenazan la credibilidad del juego. El foco ya no está solo en las apuestas ilegales, sino en una práctica que durante años ha generado sospechas: el tanking.

De acuerdo con fuentes cercanas a la liga, la NBA ha iniciado conversaciones con propietarios y gerentes generales para rediseñar reglas clave del draft y la lotería. El objetivo es claro: evitar que equipos manipulen resultados, reportes de lesiones y rotaciones con tal de mejorar su posición en el draft, un terreno fértil para la información privilegiada que aprovechan apostadores.

El tanking, una puerta peligrosa para las apuestas ilegales

El problema va más allá de perder partidos. En los últimos años, varios equipos han sido señalados por sentar a sus estrellas en tramos decisivos de la temporada, afectando la integridad competitiva. Casos como el de Dallas con Luka Doncic y Kyrie Irving, o el de Utah con Lauri Markkanen, dejaron una sensación incómoda en la liga y en los aficionados.

Para la NBA, estas decisiones no solo alteran la competencia, sino que generan escenarios ideales para filtraciones internas. El reciente caso federal que involucra apuestas deportivas, donde se mencionan reportes anticipados de ausencias, fue el detonante definitivo. Desde entonces, la liga endureció sus políticas de informes de lesiones, exigiendo actualizaciones constantes y en tiempo real para reducir cualquier margen de manipulación.

Cambios al draft y la lotería: la jugada que se cocina en oficinas

Entre las ideas que se discuten está limitar las protecciones de selecciones del draft, impedir que un mismo equipo obtenga selecciones top consecutivas y hasta congelar posiciones de lotería después del 1 de marzo. Medidas drásticas que buscan obligar a los equipos a competir hasta el final.

La NBA insiste en que estas propuestas no apuntan a castigar reconstrucciones legítimas, sino a frenar estrategias calculadas para perder. Desde la modificación de la lotería en 2019, los resultados han sido impredecibles, con equipos fuera del top 5 obteniendo la primera selección, algo que ha reducido, pero no eliminado, el incentivo al tanking.

Mientras tanto, franquicias como los 76ers, Jazz y Mavericks siguen bajo la lupa. La liga sabe que cualquier nuevo escándalo podría dañar seriamente su imagen en un momento donde las apuestas deportivas están más presentes que nunca en el ecosistema del deporte estadounidense.

La NBA se juega algo más que reglas: se juega la confianza del aficionado.