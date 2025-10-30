NBA en México 2025: ¿Cuáles son los equipos que jugarán en la Arena Ciudad de México?

La NBA regresa a la Arena Ciudad de México este sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de Muertos, para enfrentar a los Dallas Mavericks contra los Detroit Pistons a partir de las 20:00 horas (hora centro). Este encuentro representa el 34º partido oficial de la liga en México desde 1992.

Los Mavericks visitan el país por octava ocasión, consolidando su vínculo histórico con los fanáticos mexicanos, reforzado por figuras como Eduardo Nájera, primer mexicano en disputar un partido de NBA en territorio nacional con esta franquicia. Por su parte, Detroit jugará su tercer encuentro en la capital mexicana tras experimentar una de las transformaciones más importantes en su historia reciente y regresar a playoffs en 2025.

El equipo de Dallas llega con un roster destacado que incluye a Kyrie Irving, nueve veces All-Star; Klay Thompson, cuatro veces campeón de la NBA; y la nueva estrella Cooper Flagg, seleccionado en el primer puesto del último draft. Los Pistons están liderados por Cade Cunningham, All-Star de 2025 y miembro del Tercer Equipo All-NBA, acompañado por un núcleo joven compuesto por Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson e Isaiah Stewart.

¿Cómo llegan los equipos a México?

En cuanto a rendimiento, los Mavericks ocupan actualmente el penúltimo lugar de la Conferencia del Oeste con un triunfo y tres derrotas, mientras que los Pistons son octavos del Este con dos victorias y dos derrotas tras cuatro partidos disputados de la temporada regular.

Precio de los boletos para el partido

Los costos de boletos para este partido van desde 848 en balcón 3 hasta 19,630 pesos en en primera fila, confirmando la demanda que sigue generando la presencia de la NBA en México

La liga mantiene su interés en reforzar la presencia en el país, consciente del seguimiento que los fanáticos mexicanos realizan a sus equipos y estrellas, sumando ya más de tres décadas de encuentros oficiales en territorio nacional.