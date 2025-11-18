Benjamín Mora suena en estos equipos de la Liga BBVA MX

Benjamín Mora aparece en la mira de varios clubes mexicanos. Todo indica que el estratega está por comenzar un nuevo capítulo en su carrera. El mexicano ha sido vinculado con el Necaxa y con el Puebla, equipos de la Liga BBVA MX , según rumores que han generado gran expectación en el mercado de fichajes. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de los clubes o del propio Mora, las especulaciones apuntan a que el estratega podría ser una de las opciones principales para dirigir a los Rayos o a la Franja en el próximo torneo.

Benjamín Mora cuenta con una amplia experiencia en el fútbol mexicano e internacional. Ha dirigido a equipos como el Atlas y el Querétaro en la Liga BBVA MX, y ha tenido pasos exitosos por ligas extranjeras, como la Premier League de Canadá y la Liga de Malasia, donde conquistó varios títulos con el Johor Darul Takzim.

Así está el panorama de Mora

La posible llegada de Mora al Necaxa o al Puebla podría estar relacionada con la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo que le permita desarrollar su estilo de juego y estrategia. El equipo hidrocálido y el camotero han estado en busca de un entrenador que pueda llevarlos a la cima del fútbol mexicano, y Mora podría ser la opción ideal gracias a su experiencia y habilidades tácticas.

En una entrevista reciente, Mora mencionó que había tenido acercamientos con algunos clubes, pero no habló a fondo sobre el proyecto deportivo. También destacó que los técnicos mexicanos siempre deberían estar en la órbita de los clubes de la Liga BBVA MX, independientemente del país donde se encuentren dirigiendo.

