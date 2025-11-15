América debería pagarle este sueldo de rey a Julián Quiñones si quiere ficharlo para el Clausura 2026

El América no quiere perder el alto nivel competitivo que ganó desde la llegada de André Jardine al banquillo y por eso ya se puso manos a la obra para reforzar al equipo de cara al año que viene, pese a que el Apertura aún no termina. Entre los nombres que suenan con más fuerza en Coapa aparece un viejo conocido: Julián Quiñones, pero su llegada no sería barata.

El periodista Miguel Arizpe reveló que el futbolista colombiano naturalizado mexicano tiene un sueldo imponente en Arabia Saudita y que no aceptaría menos en caso de llegar a la Liga BBVA MX . Su salario en el Al-Qadsiah es ni más ni menos que de 4.5 millones de dólares anuales. Por ende, si se produce su vuelta al América sería el mejor pago de la plantilla.

Instagram Julián Quiñones / @julianquinones33

Quiñones se encuentra en un excelente estado de forma en el fútbol saudí, dado que en este comienzo de temporada disputó seis partidos y convirtió seis goles. Por eso, queda claro que quien quiera incorporarlo deberá poner una buena cantidad de dinero. Según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 12 millones de euros.

Además del América, ¿qué otro equipo de la Liga BBVA MX quiere a Quiñones?

El América no sería el único equipo mexicano que buscaría concretar el retorno de Quiñones al país. El periodista Fernando González aseguró que Tigres podría plantarle una dura pelea a las Águilas e ir con todo por el oriundo de Magüí Payán.

El futbolista ya tuvo un exitoso paso por los Felinos, en donde registró 12 goles y 8 asistencias en 72 juegos, justo antes de sumarse a las filas de Atlas y luego al América. Con los Azulcremas tuvo una contribución directa de 33 G/A en 52 partidos.