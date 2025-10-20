Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano! No te pierdas la continuación de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Necaxa vs Cruz Azul en el Estadio Victoria, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa además el regreso de Nicolás Larcamón a Aguascalientes luego de haber dirigido a los Rayos el torneo anterior y llevarlos hasta la Liguilla.

La cita es este martes 21 de octubre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.