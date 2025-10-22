Necaxa 0-0 Cruz Azul: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY martes 21 de octubre, resultado de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; transmisión online y por internet

La Máquina Celeste de la Cruz Azul visita la cancha del Estadio Victoria de Aguascalientes para enfrentarse vs Necaxa en compromiso por la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en donde buscará mantener su inercia ganadora y recuperar la cima de la tabla general. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

