Necaxa vs Mazatlán: Alineaciones del partido de la Jornada 13 del Clausura 2026

Necaxa recibe a Mazatlán en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de la pausa por la Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana tuvo como rivales a Portugal y Bélgica sacando el empate contra ambas escuadras, la actividad del futbol mexicano se reanuda de cara a la recta final de la Fase Regular.

Dirigidos por Martin Varini, el conjunto de los Rayos encara el partido en el Estadio Victoria luego de haberle ganado a los Xolos de Tijuana en la Fecha 12, resultado con el que el equipo se ubica en el lugar 11 de la tabla general con un registro de 13 unidades.

Por su parte, los Cañoneros comandados por Sergio Bueno vienen de igualar frente a Cruz Azul en su partido anterior. La escuadra de La Perla del Pacífico se encuentra en el puesto 16 de la clasificación con 11 puntos y de momento, a seis unidades de distancia de los puestos de Liguilla.

El partido de Necaxa vs Mazatlán lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al finalizar el encuentro entre Puebla y Bravos de Juárez en el Estadio Cuauhtémoc.

Alineaciones Necaxa vs Mazatlán

Necaxa: Luis Unsain, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón, Raúl Martínez, Kevin Gutiérrez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz, Tomas Badalona y Ricardo Monreal.

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Díaz, Facundo Almada, Mauro Zaleta, Lucas Merolla, Josue Ovalle, Sebastián Santos, Said Godínez, Luis Teodora, Brian Rubio y Fabio Gomes.

