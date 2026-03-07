Necaxa vs Pumas: Alineaciones del partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El “Viernes Botanero” de la Jornada 10 del Clausura 2026 cerrará su actividad en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibirá a Pumas de la UNAM en el segundo partido de la cartelera de este 6 de marzo. El encuentro se disputará por la noche en Aguascalientes, justo después del duelo entre Mazatlán y León.

Necaxa llega a este compromiso con la necesidad de frenar una racha negativa, los Rayos, dirigidos por Martín Varini, suman 9 puntos en el torneo y atraviesan una serie de tres derrotas consecutivas que los ha colocado en la zona media-baja de la tabla general. En su presentación más reciente, el equipo hidrocálido cayó 2-1 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Por su parte, Pumas se mantiene en la parte alta de la clasificación, el equipo dirigido por Efraín Juárez ocupa la quinta posición con 16 unidades y ha mostrado solidez en condición de visitante durante el Clausura 2026, donde permanece invicto con dos victorias y dos empates fuera de Ciudad Universitaria. Sin embargo, los universitarios llegan tras perder 2-3 ante Toluca en la Jornada 9, resultado con el que dejaron atrás su racha invicta en el torneo.

En el historial reciente entre ambas escuadras se observa una serie equilibrada. Necaxa ha conseguido resultados favorables cuando juega en Aguascalientes, aunque Pumas también ha logrado sumar puntos en los últimos torneos. De sus cinco enfrentamientos más recientes en Liga MX, los Rayos registran dos victorias, los universitarios una, y se contabilizan dos empates.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Necaxa vs Pumas en VIVO y GRATIS?

El partido entre Club Necaxa y Pumas de la UNAM, correspondiente al “Viernes Botanero” de la Jornada 10 del Clausura 2026, se disputará este viernes 6 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Azteca Deportes en televisión abierta por el canal 7, además del sitio web oficial y la app de Azteca Deportes, donde también se podrá seguir el encuentro.

Alineación Necaxa

Luis Unsain #22, Agustín Oliveros #3, Alexis Peña #4, Franco Rossano #24, Raúl Martínez #33, Kevin Gutiérrez #5, Daniel Leyva #6, Kevin Ante #7, Lorenzo Faravelli #8, Javier Ruiz #35, Tomás Badaloni #9.

Alineación Pumas de la UNAM

Keylor Navas #1, Nathanael Ananias #6, Álvaro Angulo #77, Ángel Azuaje #215, Rodrigo López #7, Alan Medina #22, Adalberto Carrasquilla #28, Jordan Carrillo #33, Pedro Vite #45, Olavio Vieira Dos Santos Junior #23, Robert Morales #31.

