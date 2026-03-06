BOMBAZO en el América: Este sería el FLAMANTE reemplazo de Víctor Dávila

Luego de la lesión de Víctor Dávila, delantero que se va a perder el resto del Torneo Clausura 2026 con el Club América, el equipo dirigido por André Jardine ya piensa en un reemplazo y entre rumores, hay un nombre rondando Coapa.

¿Qué jugador reemplazaría a Víctor Dávila?

Una de las opciones para poder llegar al conjunto azulcrema es Jonathan Rodríguez, atacante que se encuentra como agente libre y que tendría como plazo el próximo lunes para poder ser nuevo refuerzo del América sustituyendo al delantero chileno, quien sufrió una ruptura de ligamento durante la Jornada 9 frente a los Bravos de Juárez.

"Únicamente se podrá sustituir a un Jugador que haya sufrido una lesión que requiera tratamiento quirúrgico y/o que tarde al menos seis meses o el resto del Torneo en recuperarse", señala el Reglamento de Competencia de la Temporada 2025-26.

"Si el Jugador lesionado es uno de los NFM, el Jugador que ocupará su lugar puede ser FM o NFM, según lo decida el Club. El Jugador que sufra una lesión que le impida poder continuar participando en el Torneo en curso, cuando el periodo de inscripción oficial ante la FIFA ya ha finalizado, no podrá ser dado de baja por el Club y, por lo tanto, no podrán ser sustituidos por otro Jugador", agrega el documento de la Liga BBVA MX.

El 'Cabecita' Rodríguez, delantero uruguayo de 32 años de edad, se encuentra sin equipo tras haber pasado por las filas de Portland Timbres, escuadra con la que tuvo un registro de 40 partidos jugados con marca de 17 goles y siete asistencias.

En caso de firmar con el Club América, el atacante vería su segunda etapa en el cuadro azulcrema. Antes de jugar en la MLS, ya tuvo actividad en 65 encuentros con 21 goles y siete asistencias jugando para los de Coapa.

