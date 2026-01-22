Fue campeón de la Liga BBVA MX y le costó al América más de 60 millones; hoy es la banca de la banca

América está convertido en el equipo más ganador de la Liga BBVA MX con 16 títulos en su historia, mismos de los cuales tres de estos los logró en los últimos años gracias a su tricampeonato. Esta conquista la hizo sin un futbolista que ya fue campeón de la Liga BBVA MX y que, en el pasado, les costó más de 60 millones.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Se trata, nada más y nada menos, que de Néstor Araujo, un jugador que se formó en las fuerzas básicas de Cruz Azul, que probó suerte en Santos y que, incluso, llegó a presentarse en la primera división de España con buenos resultados. Hoy, parece la última opción para Jardine en el Club América.

¿Por qué Néstor Araujo, campeón de la Liga BBVA MX, no cuenta para el América?

Fue en julio del 2022 cuando Néstor Araujo llegó al Club América proveniente del Celta de Vigo, equipo en donde había tenido buenas temporadas. El mexicano aún era recurrente en la Selección Nacional, por lo que se esperaba que fuera un bastión importante para el cuadro azulcrema.

Te puede interesar: Por estas razones Sebastián Villa no llegará a Cruz Azul

Te puede interesar: Así luce El Grande Americano con el jersey de la Selección

Sin embargo, la situación no fue así. Y es que, en medio de lesiones, bajas de juego considerables y la llegada de otros elementos en esa misma posición, el canterano de Cruz Azul no solo quedó relegado al banquillo de suplentes, sino que también fue considerado una de las últimas opciones para la zaga, sobre todo, desde la llegada de André Jardine.

Dicha situación luce llamativa considerando que Néstor Araujo ya había sido campeón de la Liga BBVA MX con Santos, además de ser recurrente en la Selección mexicana y uno de los mexicanos más regulares en su etapa en Europa precisamente con el Celta de Vigo. Pese a esto, el central nunca se consolidó en el club.

¿Cuánto pagó América al Celta por sus servicios?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el América pagó alrededor de 3 millones de euros al Celta de Vigo por hacerse de los servicios de Néstor Araujo a mediados del año 2022. Esta cantidad, al tipo de cambio actual, se acerca a los 60 millones de pesos, dinero por demás importante para un futbolista que es la tercera opción del club.

¿Cuántos minutos sumó Néstor Araujo en el Apertura 2025?

Un punto a destacar, y el cual habla de la nula importancia que Néstor Araujo tiene en el plantel actual del conjunto azulcrema, guarda relación con los minutos que suma en el torneo actual, mismos que son 0. Ante ello, Jardine ha optado por elementos como Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes e Igor Lichnovsky en dicha posición.

