Las polémicas extracancha que impedirían a Sebastián Villa llegar a Cruz Azul

En los últimos días distintos reporteros han hablado respecto a la posibilidad de que Cruz Azul rompa el mercado de transferencias atrayendo a Sebastián Villa , un elemento que se distingue por ser de los mejores de Sudamérica y que podría ser un gran aliciente para La Máquina en este Clausura 2026.

cruz azul

Y si bien Sebastián Villa cuenta con las virtudes futbolísticas para sobresalir en Cruz Azul durante el resto de la temporada, la realidad es que el sudamericano protagoniza una serie de polémicas extracancha que, en esencia, serían la razón por la cual el conjunto celeste no confiaría en él como su próximo refuerzo.

¿Qué polémicas extracancha hacen que Cruz Azul no fiche a Sebastián Villa?

En estos momentos Sebastián Villa juega en el Independiente Rivadavia de la primera división de Argentina, equipo en el que suma 10 tantos en 60 encuentros. Los números del colombiano no son para nada negativos, aunque su actitud extracancha sería lo que frenaría su llegada a la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Germán Berterame y los números que dejó en la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Estas son las dinastías más importantes en la historia de la NFL

Y es que, a lo largo de su etapa como profesional, el extremo ha tenido que lidiar con una serie de conflictos como el sucedido en junio del 2023, cuando fue declarado culpable por haber protagonizado lesiones leves agravadas por el vínculo, así como amenazas coactivas en contra de Daniela Cortés, su expareja.

Esta situación hizo que Sebastián Villa recibiera una condena de 2 años y un mes en prisión, misma a la que no llegó pese a tener antecedentes, obligándose a cumplir reglas de conducta. Del mismo modo, dos años antes enfrentó un juicio por abuso sexual con acceso carnal, hecho del cual se dictó absolución en 2025.

¿Cuántos goles tiene Sebastián Villa a nivel clubes como profesional?

Con casi 30 años de edad, el nacido en Colombia cuenta con números realmente atractivos en su paso por el futbol profesional, ya sea jugando como extremo o centro delantero. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, el sudamericano acumula 53 anotaciones y 65 pases a gol en 319 duelos disputados hasta ahora.