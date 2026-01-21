¡Hermoso! Así luce El Grande Americano con el jersey de la Selección Mexicana

Una de las noticias más importantes e impactantes que la WWE tuvo en 2025, en medio de la crisis de historias y personajes que tuvo, fue la llegada de El Grande Americano, una superestrella que ha logrado trascender en Estados Unidos y que, actualmente, es el más querido en México.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

El Grande Americano, personaje detrás del alemán Ludwig Kaiser, ha logrado ganarse a la comunidad mexicana no solo con su fluido español, sino por la forma en cómo se impregna de la cultura nacional. Ahora, la estrella de la WWE se dejó ver por primera vez con el jersey de la Selección Mexicana.

Así luce El Grande Americano con el jersey de la Selección Mexicana

Fue en la última edición de WWE RAW que El Grande Americano hizo acto de presencia en Belfast, Irlanda, para enfrentarse en un mano a mano a Je’Von Evans. Lo curioso de esta situación es que el luchador se presentó a la promo con una playera de la Selección Mexicana, misma que presumió con mucho orgullo.

Como era de esperarse, esta situación generó muchos comentarios a favor y en contra del luchador en las redes sociales. Y mientras algunos usuarios consideran que El Grande Americano ya exagera con su amor a México, otros creen genuinamente que Ludwig Kaiser se ha sorprendido por el impacto que ha tenido en territorio nacional.

El Grande Americano, ¿el nuevo rostro de la WWE en la AAA?

Si bien es cierto que en Estados Unidos su popularidad es importante, la realidad es que ha sido en México en donde El Grande Americano se ha convertido en el técnico más querido de todos, esto al grado de que, en cada arena que se presenta, existen decenas de máscaras de su autoría que lo apoyan.

De hecho, el personaje ha formado parte de las últimas ediciones de la AAA como Rey de Reyes y, más precisamente, la última función en el gimnasio Juan de la Barrera, misma en donde hizo su cambio definitivo a técnico al no utilizar el artefacto que usa para ganar los combates.