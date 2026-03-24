Jugó en Europa y estuvo en la Selección Mexicana, hoy es rechazado en el América

Comienza la cuenta regresiva para el término de la temporada regular en la Liga BBVA MX, motivo por el cual varios clubes comienzan a afilar armas para la Liguilla del Clausura 2026. Una de estas escuadras es el América, institución que cuenta con un jugador que, en el pasado, estuvo en la Selección Mexicana.

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Con 34 años de edad, Néstor Araujo llegó a consolidarse en el pasado como un elemento importante en la Selección Mexicana luego del gran momento que vivió en Europa. No obstante, vale decir que, desde su llegada al Club América, su nivel en el campo ha venido de más a menos.

Néstor Araujo, de jugar en Europa y la Selección Mexicana a decepcionar en el América

Nacido en Guadalajara el 29 de agosto de 1991, Néstor Araujo es un futbolista de 34 años de edad que se desempeña como defensor central y que debutó profesionalmente en Cruz Azul, equipo en donde se consolidó como titular y una de las joyas del futbol mexicano.

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Su paso en Cruz Azul fue suficiente para que Santos lo considerara, logrando más de 100 juegos con los de la Comarca. Con ello, Araujo llegó al Celta en julio del 2018, institución en la que estuvo durante cuatro años y en la que logró consolidarse como un activo importante tanto del club como de la Selección Mexicana.

Ya con experiencia en Europa, Néstor Araujo fue fichado por el Club América esperando ser una solución clara para la defensiva azulcrema; sin embargo, hasta ahora el futbolista no ha podido consolidarse como titular e incluso tampoco tiene oportunidad en el banquillo de suplentes, por lo que su paso por el Nido ha sido decepcionante.

¿Cuántos minutos tiene Néstor Araujo en el Club América?

Néstor Araujo llegó al Club América en julio del 2022, por lo que ya tiene tres años y medio en la institución. A pesar de esta cantidad de tiempo, el central mexicano únicamente registra 4,464 minutos distribuidos en 63 partidos, mismos en donde registra cuatro pases a gol.