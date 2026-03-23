3 jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la NFL

El inicio del periodo de fichajes en la NFL comenzó desde el pasado miércoles, lo cual da arranque, de forma oficial, a la temporada 2026 - 2027 del futbol americano profesional. Ante ello, no está de más conocer el nombre de 3 jugadores que podrían disputar su última campaña debido a su edad.

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Tal y como ocurre con cualquier tipo de deporte, la NFL no está exenta de despedir a algunos de sus mejores jugadores debido a la edad que tienen. Dicho lo anterior, la temporada 2026 - 2027 podría marcar el fin de algunos atletas que le dieron su vida a este deporte. ¿A quiénes nos referimos?

¿Qué jugadores podrían disputar su última temporada en la NFL?

Aaron Rodgers: Con 41 años de edad y como jugador libre -hasta ahora-, todo haría indicar que el mariscal de campo, que tuvo sus mejores años con los Empacadores de Green Bay, podría decirle adiós a la NFL al término de esta temporada para descansar de una trayectoria por demás brillante.

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Travis Kelce: Luego de confirmar su permanencia con los Jefes de Kansas City durante una temporada más, no se descarta que el jugador de 36 años ya comience a pensar en el retiro al término de la misma para enfocarse de lleno en su relación con Taylor Swift.

Luego de confirmar su permanencia con los Jefes de Kansas City durante una temporada más, no se descarta que el jugador de 36 años ya comience a pensar en el retiro al término de la misma para enfocarse de lleno en su relación con Taylor Swift. Matthew Stafford: El mariscal de campo de Los Rams de los Ángeles cuenta con 38 años de edad, así como un Super Bowl y un premio al MVP a lo largo de su carrera. Ante ello, no se descarta que se despida de la NFL al término de la temporada que está por comenzar.

¿Qué ocurrirá con Cameron Heyward y Trent Williams en la NFL?

Cameron Heyward disputará su temporada número 16 en la NFL y ya cuenta con más de 200 juegos disputados, por lo que no descarta decirle adiós al profesionalismo pronto. Una situación similar vive Trent Williams, quien con 39 años mantiene contrato hasta el 2028 con los 49ers de San Francisco mismo que, tal vez, no vaya a cumplir.