Cruz Azul lanza advertencia al LAFC y critica a la Liga BBVA MX; esta es la razón

Cruz Azul es uno de los pocos equipos mexicanos que se mantiene con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf, misma en la que se medirá al LAFC en los cuartos de final. Del mismo modo, continúa como uno de los líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Esta situación ha hecho soñar a sus aficionados sobre un posible doblete a finales de mayo del 2026; sin embargo, lo anterior no exime que su entrenador, Nicolás Larcamón, haya lanzado una advertencia en torno al juego contra el LAFC, así como una crítica hacia el formato del futbol mexicano.

¿Qué dijo el técnico de Cruz Azul sobre el juego ante el LAFC?

Fue en la conferencia de prensa posterior al duelo de vuelta ante Rayados que Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, aseguró que el partido ante el cuadro de la MLS podría ser uno de los más difíciles que ha tenido desde su llegada al club, esto por el impacto que sugiere la necesidad de buscar un campeonato internacional.

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“Va a ser otra serie muy distinta. La realidad es que podría ser una instancia decisiva del torneo sabiendo de la jerarquía de los jugadores y que de locales es un equipo que se hace muy fuerte”, mencionó el DT celeste, esto en referencia a que la ida será en campo norteamericano.

¿Cuál fue la crítica de Nicolás Larcamón a la Liga BBVA MX?

Fue en esa misma conferencia de prensa que Nicolás Larcamón criticó el calendario de la Liga BBVA MX, pues después del duelo ante Rayados tuvieron menos de tres días de descanso para preparar el partido ante Mazatlán, mismo que abrió la Jornada 11 del torneo Clausura 2026.

De acuerdo con sus palabras, el hecho de disputar dos duelos en un lapso de 72 horas, así como los viajes que el club tiene que hacer, impide que se pueda ver la mejor versión de Cruz Azul. Por tal motivo, solicitó a los encargados prestar más atención a estos detalles de cara al futuro.