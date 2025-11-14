New England Patriots 0-7 New York Jets: Ver EN VIVO y GRATIS el juego HOY jueves 13 de noviembre, de la semana 11 de la NFL 2025 del Thursday Night Football; marcador online del jueves por la noche



Los New York Jets, ganadores de dos partidos consecutivos, hacen la visita a los New England Patriots para medirse en el arranque de la Semana 11 de la NFL. El duelo divisional representa para los de Mike Vrabel una oportunidad de ganar ocho partidos de manera consecutiva, todo de la mano de un Drake Maye que es candidato al MVP de la liga.

Los visitantes apuntan a utilizar el juego terrestre esta noche, puesto que Garrett Wilson sufrió una lesión de rodilla y estará fuera por lo menos los siguientes cuatro partidos. Justin Fields no ha mostrado su mejor versión, pero los Jets triunfaron sin Sauce Gardner y Quinnen Williams, por lo que podrían sorprender a los Patriotas.