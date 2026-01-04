2DO CUARTO Dallas Cowboy 10-16 New York Giants: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 4 de enero, partido de la Semana 18 de la temporada 2026 de la NFL; marcador online
Sigue las acciones del partido entre New York Giants vs Dallas Cowboys, juego de la Semana 18 de la Temporada Regular de la NFL
Este domingo 4 de enero, culmina la Temporada Regular de la NFL con la Semana 18. Los Cowboys se enfrentan a los Giants en la cancha del MetLife Stadium, encuentro que se va a disputar en punto de las 12:00 del día.
El equipo de Dallas llega al compromiso luego de romper una mala racha de resultados tras ganarle a Washington en la Semana 17. Del otro lado, el conjunto de Nueva York viene de derrotar a Las Vegas Raiders en su partido anterior.