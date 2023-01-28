Neymar declarará en caso de joyas de origen ilegal

El delantero Neymar, suma una nueva polémica en su carrera, pues esta ocasión lo citarán a declarar como testigo en la investigación del caso por compras de joyas ilegales.

“Primero, si realmente recibió esas joyas, si él las tiene y cuáles fueron los valores”, declaro el comisario Fernando Cocito de la Policía de dijo en una rueda de prensa que la Policía de Brasilia y confirmó que citará a "Ney" en calidad de testigo.

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El nombre de Neymar aparece como comprador en una factura de unas joyas de aparente tienen origen ilícito, y supuestamente Eduardo Rodrigues Silva vendió estas piezas al jugador, esto último personaje es uno de los tres detenidos por este caso.

En dicho papel que tiene el nombre de Neymar tiene indicado que la transacción fue por un valor de 106.000 reales, aproximadamente 21.200 dólares.

Otro motivo para llamarlo a declarar es conocer si el brasileño tenía conocimiento del origen de las joyas, además de aclarar su relación con el detenido Eduardo Rodrigues Silva, quien está presente en las redes sociales del elemento del PSG.

"Considerando los fuertes indicios de que las joyas comercializadas por Eduardo (Rodrigues Silva) son de origen delictivo, entendimos que es necesario tener la versión del jugador", reveló la autoridad de aquel país.

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Problemas extra cancha afectan a Neymar con el PSG

Versiones en Francia afirman que el cuadro del PSG, no está contento con los escándalos en los que Neymar se ha visto envuelto en los últimos meses, por esa razón fue muy fuerte el rumor que el cuadro de París buscó por todos los medios darle salida al atacante carioca, pero muy pocos equipos podían pagar su alto salario, entre ellos el Chelsea y el Barcelona se manejó como posibilidad, pero la situación financiera del club, encontraba difícil su incorporación.

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