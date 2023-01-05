Los motivos que tiene el PSG para vender a Neymar

El delantero brasileño, Neymar está en el ojo del huracán de nuevo, pues medios internacionales apuntan que el PSG estaría pensando en poner a la venta al atacante por diversas razones.

El medio “Sport”, presume que el Paris Saint Germain tiene planes distintos con Neymar Jr., pues desea venderlo a la brevedad, ya que consideran que “Ney” ya no tiene nada que ofrecer al club, pese a que tiene contrato vigente.

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La misma fuente relata que esta iniciativa tiene como principal finalidad comenzar la reestructuración del plantel, además, de que tiene un alto salario y así el cuadro francés podrá invertir en nuevos refuerzos.

¿Cuál es el salario de Neymar con el PSG?

El sueldo del jugador de 30 años, ronda entre aproximadamente 40 millones de euros por año, situación que motiva al cuadro parisino para poner en el mercado al atacante brasileño, sin embargo muy pocos equipos tendrían solvencia para pagar ese salario.



Palmarés de Neymar con el Paris Saint Germain

En 165 encuentros disputados, Neymar Jr anotó 115 tantos, aportó con 73 asistencias, en este periodo ha logrado 4 ligas francesas, 2 copas de la Liga, 4 Supercopas de Francia y 3 Copas de Francia, aunque también su paso se recuerda por sus constantes lesiones y conductas que no gustaron a sus compañeros, entre ellos, Mbappé.

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Equipos que podrían fichar a Neymar

Son muy pocos los equipos que podrían pagar la alta cifra que pide “Ney” por sus servicios, uno de ellos, es el Newcastle, denominado como en nuevo millonario de Europa, pues con sus nuevos dueños el dinero no es un problema, sin contar que sería un golpe mediático para la Premier League y el equipo, pues Neymar es una estrella de talla mundial. Otras escuadras que podrían levantar la mano por el astro sudamericano son el Chelsea, club con el que se le ha vinculado en los últimos meses.

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