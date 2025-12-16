¡Todo un pillo! La astucia y el DISFRAZ de Neymar para pasear incógnito por Nueva York

Ni las luces de Times Square ni el constante ir y venir de turistas impidieron que Neymar Jr. viviera algo poco común en su vida: caminar por Nueva York sin ser reconocido. El astro brasileño, actual jugador del Santos FC, encontró una solución tan simple como ingeniosa para disfrutar de la Gran Manzana lejos de las cámaras y los aficionados.

Durante sus vacaciones en Estados Unidos, Neymar fue captado recorriendo algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad junto a su pareja Bruna Biancardi, su amigo Cris Guedes y Bianca Coimbra. La misión, compartida en redes sociales, tenía un solo objetivo: lograr que Neymar pasara desapercibido en una de las ciudades más vigiladas del mundo.

Neymar Spotted in New York with his wife and kids pic.twitter.com/EnBH3jBJ2m — truclip (@truclip) December 15, 2025

El disfraz de Neymar que sorprendió en Nueva York

El plan no tardó en ejecutarse. Tras ser reconocido brevemente por algunos aficionados mientras paseaba en un carrito turístico, Neymar decidió cambiar de estrategia. El brasileño optó por un pasamontaña, combinado con una chaqueta Louis Vuitton con capucha en tonos blanco y rosa, logrando cubrir casi por completo su rostro.

El resultado fue inmediato. Neymar pudo caminar por calles abarrotadas, cruzar plazas y tomarse fotos con sus acompañantes sin llamar la atención. En el video compartido por Cris Guedes en Instagram, se escucha la broma que resume el momento: “¿Cómo se siente ser una persona normal?”. Entre risas, Neymar respondió: “No creo que me vea muy normal”.

Más allá del look, la escena dejó una imagen poco habitual: una de las figuras más mediáticas del fútbol mundial disfrutando del anonimato, aunque solo fuera por unos minutos.

Neymar, entre vacaciones, recuperación y futuro deportivo

Este descanso llega en un momento clave para el brasileño. Neymar atraviesa una etapa más tranquila en su carrera tras ser pieza fundamental para que el Santos FC evitara el descenso y asegurara su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Lejos de la presión constante, el jugador aprovecha para recargar energías antes de someterse a una cirugía de meniscos en la rodilla izquierda.

La intervención está programada para los próximos días y su tiempo estimado de recuperación sería de aproximadamente un mes. De su evolución dependerá también el futuro de su contrato con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Mientras tanto, Nueva York fue el escenario perfecto para mostrar una faceta distinta de Neymar: la de un futbolista que, como cualquier latino lejos de casa, solo quiere caminar, reír y disfrutar sin ser el centro de atención.