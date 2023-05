Santiago Giménez ‘filtra’ todos los detalles sobre la ‘llamada’ del Tata Martino

Santiago Giménez volvió a brillar con un doblete en el duelo que mantuvieron ante Excelsior en el De Kuip, tres puntos que acercan al Feyenoord a coronarse en la Eredivisie esta temporada, el equipo de Arne Slot sólo precisa de una victoria más para levantar el campeonato.

La temporada de Santi Giménez es sólo una muestra del error que cometió el Tata Martino en relegarlo de la lista definitiva de futbolistas que participaron en Qatar 2022, pues el delantero del Feyenoord ha explotado su rendimiento en comparación con otros atacantes que sí formaron parte del combinado azteca y que no han tenido participación en su club (Raúl Jiménez).

Días atrás, el Chaco Giménez había revelado que el Tata Martino realizó una llamada con Santiago Giménez para felicitarle por su buen rendimiento, a lo que el atacante del Feyenoord confirmó en entrevista para Fox Sports Radio. Y dio a conocer los detalles de la comunicación que mantuvo con el técnico que lo relegó del Mundial de Qatar 2022.

“En realidad no fue una llamada, sino un simple mensaje. Me escribió que estaba muy feliz por mi presente, le agradecí por todo y tan, tan, no hubo nada más”, dijo el Chaquito.

Santiago Giménez dio a conocer también cuál fue su sensación tras haber recibido la llamada del estratega argentino, y recordar que su decisión le acabó costando su primer Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Lo tomé muy real porque sé el tipo de persona que es el Tata, siempre me dio confianza, me llevó a la selección cuando tenía 18 años; y estoy agradecido porque fue una pieza clave en mi carrera; y sabía que algún momento iba a tomar decisiones y así fue. Lo acepté de la mejor manera. Algo que yo tenía en mente es no reprocharme nada, el dejar de hacer cosas y que no me tomara en cuenta, yo creo que hice mi parte, hice lo que tenía que hacer y eso me deja muy tranquilo”, sentenció Santiago Giménez en entrevista.

A la caza de la bota de oro en la Eredivisie

Con doblete del atacante mexicano, explotó el estadio en la pasada jornada y se puso a dos tantos de los líderes de goleo (Anastasios Douvikas, 16 goles con el Ultrech y Sydney van Hooijdonk, 16 goles con Heerenveen). De mantener el mismo ritmo, Santiago Giménez podría asaltar la bota de oro de la Eredivisie en su primera temporada.