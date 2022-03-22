En Francia aseguran que ‘Neymar llega borracho a entrenar’ con el PSG

La situación se torna cada vez más tensa en las filas del PSG, pues no sólo Kylian Mbappé se ha dicho ‘harto’ de la crisis que están viviendo, sino que ahora todos estarían yendo en contra de Neymar, ya que afirman desde Francia que ‘llega borracho a los entrenamientos’.

Hace unos días tanto Messi como Neymar fueron abucheados por los aficionados luego de que el cuadro parisino fue eliminado de la Champions League por el Real Madrid, hecho que ‘rompió’ la buena relación entre los futbolistas y jugadores; ahora ‘Ney’ estaría en la mira del mundo por estos rumores.

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Las supuestas borracheras de Neymar en PSG

Medios franceses aseguran que a Neymar ‘ya no le importa’ el PSG, pues después de que el brasileño se enteró de que el club le está buscando nuevo equipo, él habría dejado de lado su compromiso y estaría haciendo ‘lo que quiere’.

Desde Francia afirman que Neymar no sólo llega borracho a entrenar, sino que en ocasiones llega tarde, no atiende a las indicaciones de Mauricio Pochettino y a veces convence a sus compañeros de hacer lo mismo, por lo que se estaría volviendo un problema.

Por si esto fuera poco, Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi, máximos directivos del cuadro parisino, tampoco estarían haciendo un intento por calmar al brasileño, pues según parece están resignados a darle libertad en lo que se va a otro equipo.

Según apuntan los últimos rumores el ‘10’ podría encaminarse rumbo a la Premier League, pues un club millonario pagaría más de 100 millones por él, pero de momento no hay nada oficial.

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PSG de momento sigue líder de la Ligue 1 con 65 unidades pese a que fue goleado por el AS Mónaco este fin de semana; en Champions League se fue eliminado después de que el Real Madrid remontó la eliminatoria.

