El delantero brasileño Neymar se va con Cristiano Ronaldo

El delantero brasileño Neymar está de acuerdo en marcharse del Paris Saint-Germain (PSG) para incorporarse al equipo Al-Hilal saudí, con el que ha alcanzado un acuerdo para dos temporadas en las que ganaría un total de casi 160 millones de euros, según información del diario deportivo L'Équipe.

Restaría, por tanto, que el PSG, que quiere deshacerse del delantero sudamericano, y el equipo saudí convengan las condiciones del traspaso, que podría concretarse en los próximos días.

Siempre de acuerdo a L'Équipe, el equipo parisino recibió ya una primera oferta y se encontraba en negociaciones.

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Tanto el entrenador, el español Luis Enrique, como el director deportivo, Luis Campos, anunciaron ya al delantero esta semana que no cuentan con él para la próxima temporada.

Ese factor ha sido determinante para acelerar las conversaciones para la salida de Neymar.

Con contrato firmado hasta 2027, el PSG busca asegurarse este verano la salida del jugador brasileño de 31 años, que nunca llegó a estar a la altura de las expectativas de su sonado fichaje, en 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, que sigue siendo el más caro de la historia.

PSG debuta en la Ligue 1 con un empate

El Paris Saint-Germain debutó este sábado en la nueva temporada de la Liga francesa y el equipo al mando de Luis Enrique solo logró empatar a cero en casa ante el Lorient.

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El once parisino saltó al césped del Parque de los Príncipes sin las grandes estrellas de la pasada temporada: Lionel Messi, que hizo las maletas para irse a Miami, Neymar, descartado y recuperándose de un virus, y Kylian Mbappé, en la grada, como consecuencia de la Guerra Fría con el club por su futuro.

Sobre Mbappé sí hubo buenas noticias este domingo, al confirmar el club su retorno a los entrenamientos con la plantilla principal, además de filtrarse que el jugador podría haber abierto una puerta a su renovación este año.