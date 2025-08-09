La millonada que vale el reloj que usó Saint-Maximin a su llegada a México

El pasado viernes 8 de agosto del 2025, llegó Saint-Maximin a la ciudad de México para firmar su contrato con el conjunto del América. A su llegada, hubo una gran cantidad de aficionados esperándolo y el atacante dejó ver que usaba un reloj bastante caro que llamó mucho la atención.

Te puede interesar: ¡Piel chinita! Las primeras palabras de Allan Saint-Maximin, refuerzo bomba del América

El reloj de Saint-Maximin que vale una millonada

Saint-Maximin ha mostrado en sus redes sociales su gusto por usar vestimentas muy llamativas, de igual forma, por usar diferentes relojes de lujo.

Con su llegada a la Ciudad de México, con lo que se ha podido ver con las diferentes fotos y videos del jugador, se ha identificado que el atacante habría usado un reloj Richard Mille RM 72-01 o Snow Set, totalmente blanco, bastante llamativo y que valdría una millonada.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

El reloj tendría un valor cercano a los 10 millones de pesos pues cuenta con 39 rubíes, los que destacan su diseño y valor. Además tiene un movimiento esqueletizado de cuerda automática bidireccional con horas, minutos, segundero pequeño, fecha, cronógrafo flyback, indicador de funciones y parada de segundero.

Un jugador que ha pasado por clubes como AS Mónaco, Niza, Newcastle, Al Ahli, entre otros, puede adquirir un reloj de ese valor al tener contratos muy destacados.

Ahora, Allan Saint-Maximin hará pruebas médicas con el América para poder terminar de cerrar su contrato. A la espera de conocer su condición física, se verá si el futbolista tenga su debut en la jornada 5 cuando enfrenten a Tigres.