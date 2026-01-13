Neymar revela mensaje de Messi y sacude a la Kings League en Brasil

La Kings League vivió uno de sus momentos más virales fuera de la cancha gracias a Neymar. El delantero del Santos participó este martes en la transmisión del duelo entre Brasil y Perú por el Mundial de Naciones y, en plena cobertura, soltó una bomba que encendió a los aficionados: Lionel Messi le escribió para preguntar si podía ir al evento en San Pablo.

Te puede interesar: João Cancelo regresa al Barça para reforzar la banda derecha

La confesión ocurrió mientras Neymar comentaba el torneo, pero rápidamente eclipsó todo lo que pasaba en el campo. Incluso la goleada 6-1 de Brasil sobre Perú quedó en segundo plano ante la posibilidad de que el capitán argentino aparezca en el Allianz Parque para los partidos decisivos del certamen.

El lujoso hotel donde se hospedará Cristiano Ronaldo

El mensaje de Messi que revolucionó la transmisión

Neymar contó que Messi le envió un mensaje privado con una pregunta directa y sencilla: "¿Puedo ir?". El rosarino mostró interés en asistir a los encuentros definitorios del torneo que se disputa en tierras brasileñas y consultó directamente con su amigo sobre la organización.

La respuesta del brasileño fue inmediata y positiva. Incluso bromeó al aire sobre el reto de encontrar un lugar para Messi dentro de la cabina de prensa, lo que desató risas y sorpresa entre los presentes.

Neymar confirmó que el contacto fue real y que existe la posibilidad concreta de que Messi asista a las semifinales. La noticia se volvió tendencia de inmediato. Las redes sociales explotaron y el foco mediático se trasladó por completo a la posible presencia del diez argentino, demostrando una vez más el impacto global que genera Messi, incluso fuera del fútbol tradicional.

Una amistad que trasciende la cancha

El revuelo también reavivó la historia de amistad entre Neymar y Messi, una relación que nació y se fortaleció durante su etapa dorada en el Barcelona, donde compartieron un tridente ofensivo histórico junto a Luis Suárez. Años después, el destino volvió a juntarlos en el PSG, consolidando un vínculo que va más allá de los clubes y los títulos.

Actualmente, Neymar atraviesa su proceso de recuperación tras una cirugía de ligamentos en la rodilla, con el objetivo claro de volver a las canchas y llegar en forma al próximo Mundial en Norteamérica. Mientras tanto, su figura sigue siendo central en eventos mediáticos como la Kings League, un torneo que apuesta por un formato de entretenimiento innovador, muy conectado con audiencias jóvenes y plataformas digitales.

En lo deportivo, la selección argentina tuvo una participación breve en la competencia. Tras resultados adversos, quedó eliminada luego de caer 7-5 ante Francia en la instancia conocida como last chance, que otorga una última oportunidad a los mejores terceros de la fase de grupos. Aun así, el posible arribo de Messi a San Pablo promete ser el gran espectáculo. Aunque no esté en la cancha, su sola presencia vuelve a demostrar que, donde aparece, el futbol, y todo lo que lo rodea, se detiene.

Te puede interesar: ¡MUY CERCA! Ibrahimović llegaría al Ajax de Amsterdam en fichaje sorpresa