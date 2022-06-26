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Neymar molesto se alista para salir del Paris Saint-Germain

Neymar está planeando su salida del París Saint-Germain luego de que el club parisino le abrió la puerta con las palabras del presidente Nasser Al-Khelaïfi

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Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. El astro brasileño Neymar está planeando su salida del equipo del París Saint-Germain luego de que el club parisino le abrió la puerta con las palabras del presidente Nasser Al-Khelaïfi, en Le Parisien en las que reconocía que quería jugadores totalmente comprometidos con el proyecto.

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Varios equipos, sobre todo de la Premier League, siguen de cerca la situación de Neymar con el PSG. Uno de ellos es el Chelsea, que tiene como entrenador a Thomas Tuchel y con el que el jugador de la selección brasileña alcanzó su mejor nivel en París. El Manchester United en caso de una salida de Cristiano Ronaldo también le tiene en mente y el Newcastle con dinero proveniente de Arabia Saudita podría acometer financieramente una operación de una fuerte inversión, según información de RMC Sport.

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Neymar, que llegó a la Ligue 1 en 2017 como una estrella mundial y ha ido perdiendo protagonismo a medida que han ido pasando los años, tiene una cláusula en el contrato de su renovación que puede, si la parte lo desea, renovar hasta 2027, una situación que complica bastante su salida por una cuestión contractual y por un salario desorbitado que pocos clubes en Europa pueden afrontar.

Las palabras de Al Khelaïfi molestaron a Neymar

En una larga entrevista publicada hace unos días por Le Parisien, Al Khelaïfi lanzó una seria advertencia a los jugadores, sin citar a ninguno: "Los que no encajan en el proyecto tendrán que irse. Algunos se han aprovechado de la situación. Ahora eso se ha acabado".

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Al astro brasileño no le gustaron las palabras de Al-Khelaïfi al medio informativo francés y es por ello por lo que ha comenzado un período de reflexión en el que duda si seguir en el PSG. Los parisinos ya no le consideran un jugador intocable y han puesto todos sus esfuerzos en Mbappé para que sea la cabeza visible del proyecto. Las próximas semanas serán cruciales para decidir la posible salida de Neymar de la escuadra gala.

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