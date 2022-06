Bayern Munich le pone precio al polaco Robert Lewandowski

México. Se abre el camino para el Barcelona para la llegada del goleador polaco Robert Lewandowski ya que el actual campeón de Alemania Bayern Munich anuncia que dejará salir al jugador por 60 millones de euros.

Los recuerdos que se lleva Paulo Dybala tras su salida de la Juventus

Según información de Sky Sport en Alemania, el equipo de Bayern Munich cambió su postura y pone en el mercado de transferencia a Lewandoski luego de la reunión que tuvo la escuadra germana con el polaco en la ciudad de Mallorca.

Te puede interesar: Thibaut Courtois se tatúa la última Champions League del Real Madrid

Bayern lo venderá al Barcelona si el equipo culé le paga 60 millones de euros, afirma el medio informativo.

El equipo campeón de la Bundesliga se había mostrado inflexible. No quería negociar la salida de Robert Lewandowski y el jugador debía presentarse el 12 de julio para empezar los entrenamientos con sus compañeros en el equipo de Munich. No contemplaban su traspaso ni le ponían un precio, algo que ahora sí sucede. La semana pasada, Hasan Salihamidzic, director deportivo, y Oliver Kahn, director general, viajaron a Mallorca para reunirse con el goleador. A la cita también acudió Pini Zahavi, agente del delantero. En ese encuentro Lewandowski ratificó su intención de no seguir en Bayern y ahora los bávaros cambiaron su postura y acepta su salida.

Lewandowski tiene contrato con su actual equipo hasta hasta 2023.

Barcelona ofrece 40 millones por Lewandowski

La primera oferta que ofreció Barcelona hace un par de días fue de 40 millones, mientras que el Bayern Munich aspira a cobrar 60. El término medio serían los 50 millones de los que hablaba el diario alemán Bild, con estrecha relación con el Bayern, como la cifra que aceptarían los alemanes para dejar salir al goleador polaco.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo interesaría al Chelsea tras rechazo de Bayern Múnich

La intención del Barcelona es que Lewandowski no comience la pretemporada con el Bayern el 12 de julio y en cambio el día 11 se ponga a las órdenes del técnico español Xavi Hernández, para que así además pueda estar ya en la gira por Estados Unidos que se realizará en la segunda quincena de julio.