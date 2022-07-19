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Fútbol

Neymar es rechazado por el equipo del Manchester City

El equipo del Manchester City rechaza un trueque de jugadores propuesto por el Paris Saint-Germain y en el que el brasileño Neymar figuraba en la oferta

Neymar entrenado con niños japoneses
|EFE

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. ¡No, gracias! Fue lo que parece que dijo el Manchester City cuando le ofrecieron al astro brasileño Neymar.

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El actual campeón de la Premier League rechazó un trueque de jugadores propuesto por el Paris Saint-Germain (PSG) y en el que el brasileño Neymar figuraba en la oferta, informó este día el diario francés ‘Le Parisien’.

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La propuesta, presentada hace algunas días, era para intercambiar a la estrella de la selección brasileña por otro jugador del equipo inglés, del que no se da el nombre, aunque el medio galo sugiere que pudiera haber sido el mediocampista portugués Bernardo Silva.

Sin embargo, el Manchester City "respondió rápido de forma negativa a esta posibilidad", señala Le Parisien.

El técnico español del City, Pep Guardiola, "no desea desequilibrar la construcción de su equipo con la llegada de Neymar”, explica el diario.

Neymar está actualmente con el PSG durante la gira de tres encuentros que el equipo parisino sostendrá en Japón.

El diario recuerda que los propietarios y la dirección deportiva del PSG quieren desprenderse de un jugador que llegó en 2017 procedente del Barcelona por la cifra récord de 222 millones de euros pero que no ha respondido a las expectativas, aunque Neymar insiste en no marcharse y quiere explotar por fin en el club parisino.

El problema del Paris Saint-Germain para intentar traspasarle es que el jugador brasileño, de 30 años, tiene una ficha de 30 millones de euros netos anuales en un contrato que expira hasta el 2027.

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Christophe Galtier quiere que se quede Neymar

Hace unos días, el nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, quiere que Neymar se quede porque es un gran jugador, pero reconoce que no controla todo en el club y que habrá que reducir los efectivos, con cinco o seis jugadores que tendrán que irse.

"Un equipo siempre es más fuerte con grandes jugadores. Y Neymar es un gran jugador", declaró Galtier en una entrevista publicada en el diario de L'Équipe.

Con información de EFE

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