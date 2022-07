Sergio Busquets habla sobre la grandeza de Pumas rumbo al Joan Gamper

El Barcelona se encuentra realizando pretemporada en Estados Unidos, donde enfrentará cuatro partidos ante el Inter Miami, Real Madrid, Juventus y NY Red Bulls. Su cierre de preparación y el gran inicio de la temporada 2022-2023 se dará en la Ciudad Condal con el Trofeo Gamper frente a los Pumas y Sergio Busquets, mediocampista azulgrana, habló sobre la grandeza del equipo mexicano.

“Pumas es un gran equipo mexicano. Los equipos mexicanos son duros, fuertes, intensos y seguro que aunque estén inmersos en otra liga y en otro momento de la temporada, van a querer dejar una buena imagen”, declaró antes del encuentro en Miami ante el equipo que le pertenece a David Beckham.

El partido se disputará el próximo 7 de agosto en el Nou Camp y el campeón del mundo en 2010 reveló qué espera de los felinos para este enfrentamiento en el que podría debutar Robert Lewandowski y los demás refuerzos de la temporada.

“Será un partido competido, va a ser una fiesta, saben lo que significa el Gamper para nosotros, así que ojalá sea un partido muy bonito y ganemos”.

Sergio Busquets no descarta su llegada a la MLS

Sergio Busquets está consciente que a sus 34 años está cerca el final de su carrera, por lo que aceptó que estaría considerando una posible fichaje con algún equipo de la MLS.

“No descarto nada. Es mi último año de contrato, pero me centro en acabar bien este año. Hay muchas cosas con el club y las selecciones y me centro en disfrutar, en competir al máximo y mantenerme en el mejor nivel. En el futuro se verá. Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la Liga. Todavía no hay nada y es demasiado pronto”.