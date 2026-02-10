Los números que dejó Nicolás Ibáñez en los Tigres de la UANL
Llegó Rodrigo Aguirre a los Tigres e Ibañez fue dado de baja para negociarlo con Cruz Azul. Repasamos lo que fue el paso de Ibáñez por el conjunto de la UANL
Cuando Nicolás Ibañez aterrizó en San Nicolás de los Garza con el objetivo de ponerse la camiseta de los Tigres, parecía el hombre idóneo para llevar a cabo el recambio generacional que implicaba el adiós de la máxima leyenda de dicha institución: André-Pierre Gignac.
Con el Atlético de San Luis, se había consagrado bicampeón de goleo cuando el equipo jugaba en la categoría de plata del futbol mexicano y el buen nivel que mostró incluso cuando los potosinos ascendieron al máximo circuito le abrieron las puertas del Pachuca. Ahí, conquistó el título del Apertura 2022 y también se erigió con el campeonato de goleo de la Liga BBVA MX . Se abrieron entonces las puertas de los Tigres.
Una relación no del todo buena con la afición felina
La realidad, sin embargo, es que los números no lo acompañaron con la U de Nuevo León y, aunque tuvo pasajes agradables e incluso formó parte de la plantilla monarca del Clausura 2023, no logró emular lo realizado con sus dos clubes anteriores y, poco a poco, el público en el 'Volcán' se cansó de esperar a su 'killer'.
En total, Nico marcó 32 goles con la escuadra felina, 26 de ellos, en la Liga BBVA MX. Tres fueron anotados en fase de liguilla y el más reciente sirvió para que el cuadro comandado por Guido Pizarro abriera el marcador en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, cuando necesitaban levantar un 3-0 adverso frente a los Xolos de Tijuana.
Aquel instante significó una breve redención frente al estadio Universitario; no obstante, la relación con la grada se volvió a desmoronar cuando el futbolista de 31 años de edad falló el primer penalti de la tanda decisiva por el título, contra el Toluca en el Nemesio Díez.
Próximo destino: Cruz Azul
En el arranque del Clausura 2026, no logró hacer gol y esto resultó determinante para que la directiva buscara una nueva opción. Llegó Rodrigo Aguirre a los Tigres e Ibañez fue dado de baja para negociarlo con Cruz Azul. Con la casaca celeste, buscará recuperar su versión más competitiva.
