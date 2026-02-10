Fue goleador continental, llegó a Pumas y decepcionó con sus actuaciones; así lo dejaron ir

Pumas se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego de la triste participación que tuvo en la primera ronda dentro del juego de ida de la Concachampions, mismo en el que cayó de manera estrepitosa por 4-1 ante el San Diego, equipo de la MLS que no disputaba un partido oficial desde noviembre del 2025.

Aaron Ramsey llega a Pumas

En medio de esta situación algunos aficionados han comenzado a recordar futbolistas que llegaron con un gran cartel al club pero que, sin embargo, decepcionaron en su estancia en Pumas. Y, sin duda, un ejemplo claro de esta situación es el centro delantero panameño Gabriel Torres.

¿Qué fue de Gabriel Torres, delantero panameño que decepcionó en Pumas?

Considerado uno de los delanteros más letales de Centroamérica y con paso por el futbol sudamericano, Gabriel Torres llegó a Pumas en enero del 2021 con la intención clara de ser el atacante principal para los universitarios, mismos que buscaban desesperadamente un killer al ataque.

Se va Gabriel Torres de Pumas con números espantosos.❌



20 partidos y poco más de 1,000 minutos en cancha. 1 gol.🚫



Una de las peores contrataciones en la historia reciente de Pumas.



El doctor Mejía Barón tomando decisiones importantes rápido. pic.twitter.com/STvYRTsaau — César Cuervo (@elCesarCuervo) September 20, 2021

Cabe mencionar que Gabriel Torres llegó con experiencia mundialista luego de formar parte de la Copa del Mundo de Rusia 2018 con su selección, por lo que las expectativas con él eran altas. Sin embargo, el centroamericano nunca se pudo adaptar a la velocidad de la Liga BBVA MX, así como a la forma en cómo se disputaba el balón por la vía aérea.

Fue así como, tan solo ocho meses después, Gabriel Torres abandonó Pumas para volver a la Universidad de Chile. El panameño tuvo la oportunidad de jugar en distintos equipos del continente, aunque, con la casaca auriazul, únicamente sumó una anotación en poco más de 1,000 minutos distribuidos en 20 partidos.

¿Quiénes son los delanteros de Pumas para el Clausura 2026 y la Concachampions?

La directiva le concedió a Efraín Juárez la posibilidad de contar con tres delanteros para esta temporada, pues además de tener a Guillermo Martínez la escuadra del Pedregal se reforzó con Robert Morales proveniente de Toluca, así como Juninho, quien sus últimas temporadas estuvo con el Flamengo.