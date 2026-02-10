¡ÚLTIMA HORA!: La Liga BBVA MX CONFIRMA al nuevo delantero de Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul concretó la incorporación de Nicolás Ibáñez como refuerzo para el Clausura 2026. El atacante ya aparece registrado en los listados oficiales de la Liga BBVA MX, luego de completar el proceso administrativo antes del cierre del mercado de fichajes. El acuerdo se cerró como transferencia definitiva por dos años, con opción a uno más.

#CruzAzul Cruz Azul ya tiene a su 9️⃣ registrado en la Liga MX



Nicolás Ibañez ya registrado en la plantilla de la Máquina 🚂@AztecaDeportes pic.twitter.com/r2V0eDjwVy — Mauricio Gutiérrez (@Pulimau) February 10, 2026

De acuerdo con distintos reportes, el costo de la operación ronda los 2.5 millones de dólares más variables, cifra que podría alcanzar los 3 millones en bonos por objetivos. El delantero llega procedente de Tigres, club que lo adquirió tras su paso por Pachuca por un monto cercano a los 10 millones de dólares.

La salida del atacante del conjunto felino respondió a temas de planeación deportiva, principalmente por el cupo de extranjeros y la llegada de nuevos refuerzos ofensivos, situación que lo dejó fuera del proyecto para el Clausura 2026. En el contexto de Cruz Azul, la directiva aceleró la operación ante la necesidad de sumar un centro delantero en el cierre del mercado y solo contar con un delantero para encarar dos torneos este semestre.

Si el cuerpo técnico lo considera, su debut podría darse en la Jornada 6, cuando La Máquina enfrente precisamente a Tigres.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de horario en el Clausura 2026