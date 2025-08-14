¡Como novela mexicana! La curiosa presentación de Giorgos Giakoumakis con el PAOK de Grecia

El delantero griego Giorgos Giakoumakis ha dejado oficialmente Cruz Azul después de una temporada marcada por lesiones y un rendimiento irregular. De manera oficial su nuevo equipo hizo oficial la incorporación del delantero, además con una presentación muy curiosa.

Al estilo de novela mexicana, el PAOK subió un video en una publicación donde anunciaba a su nuevo fichaje proveniente de la Liga BBVA MX después de su paso por Cruz Azul.

Los detalles de la salida de Giorgos de Cruz Azul

La salida de Giakoumakis se concretó mediante un préstamo con opción de compra al PAOK Salónica de Grecia, equipo que pagó 2 millones de dólares al Cruz Azul por el préstamo. El club griego también tendrá la opción de comprar al jugador por 4.5 millones de dólares al final de la temporada. El alto salario de Giakoumakis, superior a 5 millones de pesos mensuales, fue uno de los factores que influyeron en su salida del club.

Durante su estancia en Cruz Azul, Giakoumakis jugó 40 partidos, anotando 9 goles y dando 8 asistencias. Sin embargo, su rendimiento se vio afectado por lesiones constantes, lo que le impidió jugar el 40% de los partidos desde su llegada al club.

El ‘refuerzo’ que suma Larcamón

Este día también se hizo oficial el registro en la Liga BBVA MX de Gabriel “Toro” Fernández quien estaba registrado con el equipo sub 21 pero a partir de este fin de semana podrá estar bajo las órdenes de Nicolás Larcamón para el duelo del sábado en contra de Santos Laguna.

