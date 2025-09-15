Nicolás Ibáñez: "Ángel Correa vino a levantar todo”

Aunque ha jugado pocos partidos con la camiseta de los Tigres, Ángel Correa ya justificó que su fichaje haya sido uno de los más mediáticos de la época reciente en el futbol mexicano. Ocho goles en distintas competencias lo avalan y lo colocan, en automático, como una referencia para compañeros que tienen un recorrido exitoso, como Nicolás Ibáñez.

“Y sí, nosotros tratamos de hacerlo sentir lo más cómodo posible para que se adapte rápido y él jerarquizó mucho el equipo, más allá de lo que había, él como que vino a levantar todo, entonces nosotros tenemos que ayudarlo para que él pueda cumplir sus objetivos también”, dijo Nico, en entrevista con Azteca Deportes.

Cambio de aires en los Tigres

El atacante felino hizo una breve reflexión sobre la transición que la directiva ha planteado para renovar el plantel y sin dejar de lado a quienes han forjado la era más gloriosa de la entidad.

“Creo que se viene hablando, hace bastante de ese cambio generacional y sí, ya quedan pocos de los que estaban, de los históricos, y ellos son los que nos guían a todos nosotros, los que venimos detrás y también hay muchos chicos nuevos que son jóvenes, entonces hay que llevarlos por ese camino y que sientan lo que es estar en Tigres”, expuso.

Con respecto al momento que atraviesa y, específicamente, a los tres tantos que ha firmado este Apertura 2025, señaló: “he tenido la posibilidad de hacer goles en el arranque, después tuve la lesión que me mantuvo varios partidos afuera, y ahora estoy tratando de volver para agarrar mi mejor nivel”.

Ibáñez piensa en grande con los Tigres

Aclaró después que, si bien ha caminado por pasajes célebres con el equipo neoleonés, hay algunas metas que todavía no ha cruzado.

“Seguir ganando títulos, que es de lo que todo el mundo se acuerda…Y ojalá que también, siendo campeón de goleo en algún torneo, que ya me ha tocado en los anteriores clubes que estuve, entonces quiero volver a eso, a sentirme bien, importante” señaló.

Preguntado sobre el sello de la plantilla dirigida por su ex capitán, Guido Pizarro, Nico enlistó las fortalezas que, considera, sacarán adelante el proyecto actual.

“El tener bien el balón, manejar la pelota, manejar los partidos a través de la posesión también y, en cuanto nos pida el partido, ser lo más vertical posibles y lastimar, creo que de a poco se va viendo eso y cada vez se va a ir, aceitando mucho más”, sentenció.

