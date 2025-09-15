Aficionados dicen que este jugador fue el peor del América vs Chivas y hoy su precio cayó hasta la mitad

América dejó ir el invicto del Apertura 2025 al perder el Clásico Nacional ante Chivas , equipo que se ubicaba en la antepenúltima posición, solo por arriba de Querétaro y Puebla. La derrota de las Águilas caló hondo en los aficionados, los cuales expresaron su molestia en las redes sociales y se fueron directamente contra Rodrigo “Búfalo” Aguirre, quien sufrió una devaluación en el mercado.

“Búfalo” saltó a la cancha como el delantero titular del cuadro de André Jardine, pero en 69 minutos no pudo marcar la diferencia, por lo que salió de cambio por su compañero Henry Martín, quien volvió a disputar un partido de Liga BBVA MX tras una lesión muscular. El uruguayo fue señalado como uno de los peores jugadores, pese a que en la Fecha FIFA se convirtió en héroe al darle a su Selección el pase al Mundial 2026 .

X

Rodrigo, después de la derrota del conjunto de Coapa, se ganó el desprecio de los aficionados americanistas, pues comentarios negativos hacia el jugador inundaron X. “¿Por qué sigue Aguirre en el América?” y “Búfalo lleva sin aparecer desde que inició el torneo”, fueron algunos de ellos.

La caída del precio en el mercado de Rodrigo Aguirre, el peor jugador del América, según aficionados

Rodrigo Aguirre tiene desde mayo un valor en el mercado de 2.8 millones de euros (60.5 millones de pesos), según Transfermarkt. No obstante, el delantero llegó a tener un precio de 4.5 millones de euros (97.3 millones de pesos) en 2022, cuando recién fue fichado por Rayados, donde pasó sin pena ni gloria.

Club América Rodrigo Aguirre fue señalado como el peor jugador del América vs Chivas

“Búfalo” llegó a las Águilas en verano de 2024 y fue pieza fundamental en la obtención del tercer campeonato consecutivo del club. Sin embargo, el precio del uruguayo se devaluó en menos de un año 200 mil euros (4.3 millones de pesos).

¿Quién fue el peor jugador del América contra Chivas, según las estadísticas?

Rodrigo Aguirre y Luis Ángel Malagón fueron los peores jugadores del América en el partido ante Chivas, según Sofascore. Ambos futbolistas saltaron al terreno de juego como titulares. “Bufalo” salió de cambio al tener pocas oportunidades de gol, mientras que el arquero disputó los 90 minutos y recibió 2 anotaciones.