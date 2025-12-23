Nicolas Jackson lidera el arranque ganador de los “Leones de Teranga”

Senegal inició con autoridad su camino en la Copa Africana de Naciones al vencer 3-0 a Botsuana, en un partido donde Nicolas Jackson fue la gran figura al marcar dos goles.

El atacante senegalés encabezó el triunfo de los actuales campeones del torneo, que dejaron claro desde el primer encuentro por qué vuelven a ser considerados uno de los grandes favoritos al título.

Superioridad absoluta de Senegal

El duelo se disputó en el Grand Stade de Tánger, escenario con capacidad para 68 mil espectadores, aunque solo poco más de 18,500 aficionados se dieron cita, en parte por las fuertes lluvias que han marcado el arranque del torneo. Aun así, los seguidores senegaleses no dejaron de alentar, con tambores, cánticos y baile constante, incluso cuando el estadio permanecía mayormente vacío.

Desde el inicio, Senegal dominó el encuentro ante una selección de Botsuana que apostó por un planteamiento defensivo con cinco hombres en el fondo. El arquero Goitseone Phoko fue el mejor de las Cebras, evitando una goleada mayor con atajadas clave ante Jackson, Pape Gueye y Sadio Mané. Sin embargo, la resistencia cayó al minuto 40, cuando Jackson empujó el balón tras un centro preciso de Ismail Jakobs.

Doblete de Nicolas Jackson

En el complemento, Botsuana intentó adelantar líneas, pero eso abrió espacios que Senegal supo aprovechar. Jackson volvió a aparecer al minuto 58, definiendo con clase tras un servicio de Ismaïla Sarr.

El delantero, que atraviesa un momento complicado a nivel de clubes, encontró en la selección el escenario ideal para reencontrarse con el gol. Ya en el cierre, el suplente Cherif Ndiaye puso cifras definitivas en el último minuto.

El técnico Pape Thiaw valoró el triunfo, aunque reconoció que su equipo aún tiene margen de mejora: "Tenemos que seguir así", señaló tras el partido.

Otros resultados clave

Esta edición de la Copa Africana está siendo atípica. Programada originalmente para el verano, fue reubicada en otra fecha para evitar coincidir con el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, y hasta ahora ha estado marcada por clima frío y lluvioso, algo poco común en el torneo continental.

En otros resultados del día, Congo abrió el Grupo D con una victoria 1-0 sobre Benín, gracias a un gol tempranero de Théo Bongonda. Más tarde, Nigeria, subcampeón de la edición pasada tras caer ante Costa de Marfil, debutó frente a Tanzania en la histórica ciudad de Fez. Además, Túnez y Uganda se enfrentaron en Rabat por el Grupo C.

La Copa Africana apenas comienza, pero Senegal ya mandó un mensaje claro: quiere repetir la historia y volver a levantar el trofeo.

