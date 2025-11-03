Nicolás Larcamón aclara discurso “sacado de contexto”

Cruz Azul despertó como líder del Apertura 2025 luego de derrotar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, un partido que significó muchos sentimientos encontrados para el estratega de la Máquina, Nicolás Larcamón, que regresó a un estadio donde consiguió la clasificación a cuatro liguillas de forma consecutiva, siendo las semifinales del Apertura 2021 su mejor resultado dirigiendo a la Franja del Puebla.

Te puede interesar: La verdadera razón por la que le dicen "Tala" a Raúl Rangel: ni siquiera lo imaginas

Larcamón comentó en dicho discurso que tanto Puebla y Pumas son clubes que no se jugaban nada más que el orgullo de ganarle al cuadro celeste; sin embargo, el entrenador quiso aclarar el tema en su conferencia de prensa después de derrotar al Puebla por un marcador de 3 - 0 en el Estadio Cuauhtémoc.

“No era un discurso público, no era un discurso en una instancia mediática y bueno, trascendió, pero sobre todo, aclaró el respeto que le tengo tanto a Puebla, a su entrenador, a sus jugadores, como también a Efraín de Pumas y a todo lo que tiene que ver con un rival con la envergadura de un club como lo es Pumas, me tomo el tiempo de aclararlo porque fue un discurso sacado de contexto", puntualizó Larcamón.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

La Máquina atraviesa su mejor momento

Por otro lado, Nicolás Larcamón puntualizó sobre la manera en la que quiere que su equipo llegue a la fase final del futbol mexicano, y aclaró que no debe haber duda en que buscarán el liderato en la última jornada del torneo.

“Y si ambicionamos ir verdaderamente por todo y alcanzar esa trascendencia, esa gloria que todos pretendemos, necesitamos indudablemente la fuerza colectiva. Es la manera más consistente de ir en búsqueda de todo lo que ambicionamos”, finalizó Larcamón.

Cruz Azul cerrará el torneo frente a Pumas jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc, tal cual como lo hizo el torneo anterior.

Te puede interesar: Fue albañil, estuvo cerca de dejar el futbol y hoy sueña con el Mundial 2026