Fue albañil, estuvo cerca de dejar el futbol y hoy sueña con el Mundial 2026

Álvaro Angulo llegó este semestre a los Pumas. El jugador colombiano estuvo cerca de dejar el futbol; fue a sus 16 años, cuando arreglaba techos al lado de su padre, que alguien le dio la oportunidad de introducirse en el futbol, y lo demás ya es historia.

“Es una linda anécdota. Cuando estaba en mi pueblo, Tumaco, Nariño, estaba con mi papá trabajando encima de un techo. Llegó un señor que necesitaba un jugador para el Deportivo Pasto. Hice las pruebas y quedé. Para mí ha sido una linda anécdota porque era un momento donde ya no creía que se me iba a dar. Aún muy joven, tenía 16 años, porque se me habían negado varios equipos en Colombia”, dijo el jugador de Pumas en exclusiva para Azteca Deportes.

Álvaro busca ganarse un lugar en Colombia

Angulo es uno de los jugadores que está siendo llamado a la selección Colombia y sueña con llegar lejos en el Mundial 2026.

“Es súper importante estar aquí y mencionar que gracias a Pumas llegué a la selección, porque venía haciendo un buen papel en Atlético Nacional. La historia va a quedar en que me convocaron estando en Pumas, y agradecido con la institución por eso. Y nada, también feliz de compartir camerino con grandes jugadores, con James. Poder abrazarlo después del partido o antes es hermoso; un jugador que uno admiraba tan lejano y ahora compartiendo camerino es muy lindo, y agradecido con eso”, sentenció el defensor felino.

Pumas necesita campeonar

Los auriazules suman casi 15 años sin ser campeones. Este duelo en casa será muy importante para saber si pueden llegar a la última fecha del torneo con posibilidades de meterse en la siguiente fase del Apertura 2025.

Los Pumas de la UNAM solo tienen 1 partido ganado en el estadio olímpico universitario en el actual torneo. Los universitarios recientemente rescindieron el contrato al galés Aaron Ramsey, quien se convirtió en la primera baja del plantel felino.

