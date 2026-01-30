¿Juega ante Juárez? Bogusz sigue REGISTRADO como jugador de Cruz Azul

La carrera de Mateusz Bogusz ha dado un nuevo giro. El mediocampista de Polonia ha dejado a Cruz Azul durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y ha firmado nuevo contrato en la Major League Soccer para jugar con el Houston Dynamo.

A pesar de que el equipo de La Noria dio a conocer la baja del centrocampista de 24 años de edad, Mateusz Bogusz sigue registrado como jugador de Cruz Azul previo al duelo de la Jornada 4 ante los Bravos de Juárez. En el sitio oficial de la Liga BBVA MX, el futbolista aparece con el Primer Equipo bajo el mando de Nicolás Larcamón, no obstante, debe ser cuestión de tiempo para que se refleje la baja del jugador.

En su paso por Cruz Azul, Mateusz Bogusz tuvo un registro de 39 partidos jugados con marca de tres goles y siete asistencias. Durante la presente campaña, el polaco no tuvo minutos y fue una parte importante para que no se concretara la llegada de Miguel Borja, pues al no liberar la plaza de jugador extranjero, el delantero de Colombia que venía de River Plate no pudo esperar más y terminó firmando en Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasl.

Juárez vs Cruz Azul será transmitido por TV Azteca

Durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul se ubica en el cuatro puesto de la tabla general con seis puntos, resultado de dos victorias y una derrota. El juego de esta noche de Juárez vs Cruz Azul, lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al terminar el partido de Puebla vs Toluca en el Estadio Cuauhtémoc.

