Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje en conferencia de prensa

No fue la noche pensada para el equipo que llegó a la Jornada del este fin de semana como el único equipo invicto del torneo, la Máquina de Cruz Azul. El cuadro dirigido por Nicolás Larcamón cayó en su visita a la frontera con Xolos de Tijuana 2-0 sufriendo la expulsión al joven Jorge Rodarte en los primeros minutos del encuentro.

Duras críticas contra el arbitraje

Tras la derrota el técnico sudamericano explotó contra las decisiones arbitrales y aseguró que el silbante arruinó el partido al mostrar la tarjeta roja al defensa cementero.

“Lo arruinó totalmente. Lo que pasa es que estamos condicionados con un poco las declaraciones que podemos dar. Entonces limitarme simplemente a hacer eco de la crítica generalizada que hay en toda la opinión pública, en todos los analistas. Creo que es una acción donde quiere dar un pase. El jugador que va a disputar le mete la pierna por debajo y a partir de ahí yo creo que tenemos que evolucionar porque arruina un desarrollo del partido a los cuatro minutos. También una expulsión a los cuatro minutos debe de estar tan justificada como para determinar, pero bueno, limitarme a lo que se dice, a lo que se habla en la opinión pública, que es, en definitiva, ese juicio justo sobre una acción que lastimosamente hoy nos arruina el trabajo de la preparación de este partido. Siento que era un muy lindo partido de futbol para ver. Con dos equipos que tenían propuestas muy definidas y que iba a ser un desarrollo muy atractivo. Pero bueno, lastimosamente pudimos y tuvimos que modificar mucho de lo que habíamos preparado para resolver una situación de inferioridad durante casi 100 minutos”, mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Larcamón realizó un llamado de atención

Por otro lado el técnico cementero aseguró que deben cuidar más estos temas al expulsar a un joven que tiene muy pocos minutos en primera división y busca que tenga más tiempo dentro del terreno de juego para adquirir más experiencia como se pretende en el entorno del futbol mexicano.

“Se expulsó un jugador que era su segundo partido en primera división. Reglamentariamente tenemos una norma, una regla que es un poco en definitiva con un espíritu de desarrollo de jugadores jóvenes. De tratar de desarrollarlos, posicionarlos y hacemos otras cosas. Para mí es bastante contradictorio y creo que, repito, si vamos a desarrollar jóvenes comprometamos todos, todas las partes para que este chico, no sé cuál va a ser ahora un poco su manera de afrontar lo que fue este suceso. Pero de este lado hay un compromiso muy grande por desarrollar jugadores jóvenes. Llevo varios años en la liga, siempre tengo la intención de darle lugar y posicionar jugadores en los diferentes equipos en los que he estado. Lastimosamente hoy le pegan fuerte a la consolidación de un jugador que ha hecho un gran trabajo para ganarse este lugar. Lastimosamente hoy yo siento que castiga mucho la evolución de ese jugador joven en un primer equipo.

Valoro el esfuerzo, creo que hasta incluso después del segundo gol no claudicábamos, tuvimos situaciones muy claras”, finalizó Larcamón.

