¿Los Pumas pagaron por la derrota contra las Chivas? América responde

El América ya disputó dos de los tres clásicos que juega cada semestre y, hasta ahora, la efectividad es del 50 por ciento. El enfrentamiento con Cruz Azul, pactado para el 18 de octubre, por la Jornada 13 del Apertura 2025, será el que determine el balance de las águilas, en cuestión de sus rivalidades históricas.

Para la causa azulcrema, este rubro empezó de manera negativa. En la octava fecha del campeonato, cuando se ubicaban en la segunda posición de la tabla general, recibieron a las Chivas, que por entonces no hallaban rumbo positivo y éstas, contra la mayoría de los pronósticos, terminaron por imponerse 1-2 en condición de visitantes.

América salió con la sangre en el ojo vs Pumas

Terminado dicho compromiso, los futbolistas del conjunto de Coapa no ocultaron la decepción que les provocó caer ante el acérrimo rival y, pese a que afrontaron otros dos compromisos antes de su siguiente Clásico, el aire de tensión no se alejó de sus entrañas, hasta que llegó el día de enfrentar a los Pumas, también en el estadio Ciudad de los Deportes.

Ahí, el americanismo recobró fuerza, gracias al 4-1 que le propinaron a los felinos. Incluso terminado el encuentro, los representantes de la institución hicieron referencia al respiro que representó dicho marcador, luego del citado revés ante el Guadalajara. ¿El primero de ellos? André Jardine.

“No podemos negar la importancia de los Clásicos, perder como contra Chivas, hablé antes del partido, se tiene un peso doble, con confianza, quitarla, meter presión o sacarla, vivimos los dos lados. En la derrota ante Chivas, fuimos fuertes y puede pasar, queremos ganar todos los Clásicos, pero el futbol es así, con más contundencia puedes ganar o perder, ahora fue a favor, la calidad del rival, no es fácil ganarle a Pumas, por la actuación, la contundencia, siempre te lo hacen difícil y ahora estamos en el camino”, dijo.

Las Águilas salen rápido de la derrota

Sebastián Cáceres, por su parte, habló de la importancia de no estacionarse en el tropiezo frente a los tapatíos y se enfocó en los beneficios de haber vencido a los felinos.

“El partido con Chivas ya se perdió, nada que hacer; era importante ganar éste para seguir arriba, que es lo que más nos interesa. Tampoco hay que quedarse en las derrotas y no pensar en las próximas victorias a conseguir, sabíamos que no sería un partido fácil y qué bueno, era necesario ganar para seguir allá arriba, que es necesario”, concluyó el uruguayo.

