Las reacciones que dejó el golazo de Zendejas al interior del América

Los dos goles con los que el América convirtió un 2-1 contra los Pumas en un aplastante resultado (4-1) —que exhibió la diferencia entre un equipo y otro— llegaron con la autoría de Alejandro Zendejas, quien atraviesa uno de sus mejores momentos desde que se convirtió en futbolista de las águilas.

Fue su primer tanto de la noche, sin embargo, el que desató reacciones de sorpresa e incredulidad en el entorno y al interior del conjunto azulcrema. La manera en la que picó el balón, con sutileza, para vencer al guardameta de los universitarios, Keylor Navas, y colocar el 3-1 parcial provocó incluso que su compañero, Sebastián Cáceres, evocara a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“Un partidazo de Alejandro Zendejas, casi el mismo gol que hace Messi. Lo único que hice fue aplaudirle y bueno, está pasando por un muy buen momento, por mucho tiempo que ha mantenido un nivel alto, es un jugador determinante en el equipo que, cuando no está, se siente, porque es alguien que trabaja delante, alguien que, si tiene que correr hacia atrás, lo hace, colabora en la línea de cinco y el míster lo sabe”, dijo en zona mixta, una vez concluido el Clásico Capitalino en el estadio Ciudad de los Deportes.

Todos llenaron de elogios a Zendejas

Tal como lo mencionó el defensor uruguayo, los elogios también llegaron por parte del director técnico del club, André Jardine, quien incluso tomó algo de responsabilidad por la óptima versión que ha alcanzado el volante ofensivo con doble nacionalidad mexicana y que representa a los Estados Unidos a nivel selecciones.

“Zendejas es un chico que desde que estoy, lo apoyé en sus peores momentos, la afición lo abucheaba en algún corto período, como pasa con otros ahora, ahí está la importancia del entrenador, el apoyo de la afición, Zende viene muy comprometido, juega para el equipo, brilla como hoy, con protagonismo y golazos, lo he visto con los pies en la tierra, el futbol pertenece a los equipos, es de estos jugadores que nos hacen más fuertes”, finalizó el entrenador, antes de retirarse de la colonia Noche Buena.

