¿Cruz Azul vs Chivas es un Clásico? Esto dijo Nicolás Larcamón

El duelo de esta jornada sin duda será el Cruz Azul frente al Guadalajara con los dos mejores equipos del torneo hasta el momento. La Máquina se alista para el duelo del fin de semana frente al Guadalajara, en un compromiso que medirá al primero y segundo de la tabla general de este Clausura 2026.

En conferencia de prensa, Nicolás Larcamón, habló sobre lo que representa este compromiso entre dos candidatos al título de Liga.

“Yo creo que la construcción del entrenamiento, de la confianza creo que es el resultado del otro día también, no solamente el resultado frío sino el desarrollo del partido creo que son muchas las cosas que uno tiene que ir como equipo, validando fecha a fecha y generalmente cuando te topás con un equipo con un Chivas con el rendimiento que viene y un poco la todo el ruido que genera los resultados que viene trayendo aparejados claramente es una gran oportunidad para pisar firme para dar otro golpe firme en la mesa”.

Mensaje de Larcamón a la afición de Cruz Azul

Además el entrenador cementero aseguró que será un gran fin de semana para los espectadores en específico los seguidores de Cruz Azul.

“Sí, a ver, tiene es una semana espectacular una semana hermosa porque en la preparación un poco en lo que nosotros sentimos nosotros en la confianza que tenemos nosotros mismos inconscientemente pero igual vienen unas sensaciones parecidas yo creo que la gran noticia es que va a ser un gran partido para el espectador”, finalizó el estratega argentino de la Máquina.

