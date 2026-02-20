El rumor viral sobre Keylor Navas que ilusiona a todo Pumas UNAM: “Se vienen cosas grandes”

Mientras que Pumas está desperdiciando a un talento que le costó casi 100 millones de pesos, por otro lado estaría muy cerca de recibir increíbles noticias de su capitán y portero, Keylor Navas. Es que está circulando cada vez con más fuerza un rumor sobre el guardametas de Costa Rica, que haría que el Club Universidad Nacional mejore como hace mucho no lo hace.

Así como hay rumores de que Pumas se quedaría sin uno de sus jugadores estrella porque ya lo quieren en la MLS, también trascendió una inmejorable noticia sobre el arquero costarricense. Resulta que todo apunta a que Keylor Navas tuvo una reunión con el rector y la directiva del club, para plantearle que se quiere quedar, pero que tiene una condición obligatoria.

Keylor Navas|Crédito: @PumasMX / X

Un proyecto ganador: el pedido de Keylor Navas para quedarse en Pumas UNAM

“Se vienen grandes cosas”, es una de las frases que circulan en las redes sociales acerca de la supuesta charla de Keylor Navas con los altos mandos del Club Universidad Nacional. Resulta que, según distintos reportes, el ex Real Madrid pidió un proyecto ganador y ambicioso para quedarse en Pumas a partir de la próxima temporada.

Está claro que Pumas fue uno de los equipos que más refuerzos tuvo para el Clausura 2026, pero de todos modos Keylor quiere que se convierta en un proyecto ganador, con grandes refuerzos y peleando los títulos con Toluca, Cruz Azul, América y compañía. Se sabe que hace mucho tiempo no consiguen un trofeo, por lo que para los aficionados sería una gran noticia.

Keylor Navas podría perderse el duelo ante Pachuca|Pumas MX

Los números de Keylor Navas en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos proporcionados por BeSoccer y Transfermarkt, sitios especializados en estadísticas de los jugadores de futbol, estos son los números de Keylor Navas con Pumas UNAM:

Partidos jugados: 26

Encuentros disputados como titular: 26

Goles concedidos: 35

Vallas invictas: 6

Tarjetas recibidas: una amarilla y una roja

Cabe destacar que Keylor Navas arribó a Pumas en julio del 2025, por una cifra cercana a los 2 millones de dólares, luego de un corto paso por Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina (el famoso equipo del que es fanático Lionel Messi).

