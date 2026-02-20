David Medrano, sobre la oferta del CSKA por la Hormiga González: “Prefiere quedarse en la Liga MX para luchar por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y siente que está cerca”

Armando 'Hormiga' González tiene muy claros sus objetivos y a sus 22 años deja en un plano secundario la parte monetaria priorizando sus sueños y rendimiento deportivo, motivo por el cual habría dejado pasar una gran oferta del CSKA de Moscú por 20 millones de dólares en este mercado de fichajes.

La Hormiga González, quien ya tiene un campeonato de goleo y es el artillero de Chivas este Clausura 2026 de la Liga MX y fue el gran verdugo del América en el Clásico Nacional, entiende que siguiente en Chivas mantendrá el nivel deportivo a cuatro meses del Mundial, por lo que pese a lo tentadora de la oferta e ir a Europa, el azteca ha decicido quedarse en el Rebaño.

David Medrano, analista y periodista de Azteca Deportes no deja dudas en que ese fue el motivo por el cual siguie militando con el equipo rojiblanco, que en cuestión de días pudo haberse quedado sin Milito por quien también se dice hubo ofertas.

Armando González, quien es el nuevo “killer” de Chivas, tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de pesos|Chivas

Prioriza la parte deportiva y el Mundial, sobre los dólares de Rusia

Explica David Medrano, que en efecto CSKA se acercó a Chivas para llevarse a Armando Hormiga González, por lo que escucharon su propuesta pero invitaron al equipo a acercarse al jugador y a su entorno, donde en familia asesorado por su padre y allegados, decidieron que no era el momento y el destino para tomar una decisión de ese calibre.

Explica Medrano que la Hormiga no tuvo problemas para decidir que su deseo era seguir en Chivas y sumar puntos para colarse a la lista final, que irse a un destino desconocido como es Rusia y entiende que si va al Mundial y logra tener una buena actuación no solo estaría una puerta en Rusia, sino en otros destinos más llamativos y deportivamente con un mejor nivel.

Te podría interesar: Esta es la convocatoria OFICIAL de México para enfrentar a Islandia

¿Cuál es el siguiente reto para la Hormiga González?

El desafío no es menor, pues Hormiga González luego de vencer al América con su gol, ahora se enfrentarán ante el Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc este sábado 21 de febrero, en actividad de la jornada 7 de la Liga MX.