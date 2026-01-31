Nicolás Larcamón envía mensaje a la afición de Cruz Azul

Ha sido un mercado de pases muy complicado para la gente de Cruz Azul, luego de la llegada de Agustín Palavecino y el fichaje caído de Miguel Borja; sin embargo el director técnico Nicolás Larcamón pide paciencia para los aficionados celestes y que terminando el cierre de pases podrían tener una plantilla competitiva.

"Sin duda yo confío mucho en que culminando la ventana de mercado, vamos a estar validando muchas de las decisiones que se han tomado, convencido en que el equipo va a ser todo lo competitivo que pretendemos nosotros, que merece la historia de este club, que merece nuestra afición, en ese sentido estoy con absoluta convicción de que el plantel no les va a dejar sensaciones de no estar todo lo fuerte que se requiere para ambicionar y competir de la manera que pretendemos competir en las competencias", mencionó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Cruz Azul va en busca de dos o tres refuerzos más en este mercado

RESUMEN: Mirassol vs Vasco da Gama | J1 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Cruz Azul va con lo que tiene

Además por otro lado, el entrenador cementero aseguró que con la plantilla que cuentan podrán pelear tanto por la Liga BBVA MX en el clausura 2026 como la Liga de Campeones de la Concacaf que comienza esta semana.

"Estamos algo cortos en la plantilla, pero no por eso seremos menos competitivos. Tenemos la certeza de que vamos a obtener muy buenos resultados tanto en la liga como en la Copa de Campeones de la Concacaf, porque queremos trascender en el plano internacional", finalizó Larcamón.

Te puede interesar: Henry Martín en realidad iba a estar en otro equipo de la Liga BBVA MX, pero América se lo quedó