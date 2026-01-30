Henry Martín en realidad iba a estar en otro equipo de la Liga BBVA MX, pero América se lo quedó
Alejando un poco los rumores, recientemente Club América confirmó la citación de Henry Martin para la Concachampions . El delantero de 33 años jugará la Concacaf Champions Cup 2026 con las Águilas de Coapa. Pero aunque este continuará en el Nido, hubo un día donde en realidad iba a terminar en otro equipo de la Liga BBVA MX, pero finalmente quedó en los azulcremas.
Aunque mucho se hablaba de que Cruz Azul quería fichar a Henry Martin , en la actualidad todo indica que seguirá en el América. Sin embargo, algunos años atrás, el delantero estuvo cerca de jugar en el FC Juárez. Así lo reconoció el propio Joaquín del Olmo, quien supo ser directivo de los Bravos.
El día que Henry Martin pudo jugar en Juárez en lugar de América
Resulta que del Olmo contó la vez que casi se queda con los servicios del delantero que terminó ganando 8 títulos con las Águilas. Es que aseguró que tuvo la chance de ficharlo cuando era directivo de los Bravos de Juárez, pero una diferencia económica fue lo que terminó impidiendo que se concretara el fichaje.
“A Henry Martin me lo ofrecieron a Juárez, estuvimos a punto de llevarlo, pero hubo una diferencia en la compra y no llegó, se quedó en América y fue el año que empezó a hacer goles como loco”, reveló Joaquín del Olmo recientemente. Sin dudas, algo que podría haber cambiado para siempre su carrera.
Los números de Henry Martín en el Club América
Tras 8 años en la institución de Coapa, el delantero de 33 años ha logrado grandes cosas en las Águilas. De acuerdo a la información proporcionada por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Henry Martin en Club América han sido los siguientes:
- Partidos jugados: 306
- Encuentros como titular: 222
- Goles convertidos: 117
- Asistencias aportadas: 51
- Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 0 rojas
- Títulos conseguidos: 8 (Liga MX Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024; Copa MX Clausura 2019; Campeón de Campeones 2019, 2024; y Supercopa de la Liga 2024).